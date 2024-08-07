Сотрудники полиции в Башкортостане провели «Зарядку со стражем порядка» для ребят в школьном лагере

Полицейский патрульно-постовой службы старший сержант полиции, мастер спорта по спортивной акробатике Карина Билалова и заместитель председателя Общественного совета при Отделе МВД России по городу Октябрьскому, председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил России Масгут Галлямов приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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