Сотрудники полиции в Башкортостане провели «Зарядку со стражем порядка» для ребят в школьном лагере

Полицейский патрульно-постовой службы старший сержант полиции, мастер спорта по спортивной акробатике Карина Билалова и заместитель председателя Общественного совета при Отделе МВД России по городу Октябрьскому, председатель городского комитета ветеранов войны, боевых действий и вооруженных сил России Масгут Галлямов приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».