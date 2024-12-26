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Великолепная пятёрка ОрелТаймс

Великолепная пятёрка ОрелТаймс

В конце года СМИ нередко составляют всевозможные рейтинги – самых богатых, самых красивых, самых умных, самых влиятельных, которых даже в нашей маленькой Орловской области умудряются набрать сотню, и проч.

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