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Путин раскрыл суть операции “Наёмник” на саммите ОДКБ. Пашинян не слышал, а жаль

Путин раскрыл суть операции “Наёмник” на саммите ОДКБ. Пашинян не слышал, а жаль

Президент России рассказал о том, что страны-союзники совместно борются с терроризмомВладимир Путин, выступая в Минске на очередном саммите ОДКБ, рассказал об операции “Наёмник”, призванной совместно бороться с террористической угрозой.

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