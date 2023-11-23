Путин раскрыл суть операции “Наёмник” на саммите ОДКБ. Пашинян не слышал, а жаль

Президент России рассказал о том, что страны-союзники совместно борются с терроризмомВладимир Путин, выступая в Минске на очередном саммите ОДКБ, рассказал об операции “Наёмник”, призванной совместно бороться с террористической угрозой.
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