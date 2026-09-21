НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

121 подписчик

Сотрудников «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн

Сотрудников «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн

Сотрудников предприятия «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, руководитель фирмы «РСК «Тилар»» передал взятку 20 млн рублей должностным лицам «Алабуга Девелопмент» за помощь в получении тендера на строительство на территории особой экономической зоны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым