Сотрудников «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн

Сотрудников предприятия «Алабуга Девелопмент» задержали за получение взятки 20 млн. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, руководитель фирмы «РСК «Тилар»» передал взятку 20 млн рублей должностным лицам «Алабуга Девелопмент» за помощь в получении тендера на строительство на территории особой экономической зоны.
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