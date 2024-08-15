Трамп считает, что Харрис хочет скопировать всю его экономическую программу

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что его соперница, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, медлит с обнародованием собственной экономической программы, поскольку хочет скопировать ее положения у республиканцев.
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