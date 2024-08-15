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Трамп считает, что Харрис хочет скопировать всю его экономическую программу

Трамп считает, что Харрис хочет скопировать всю его экономическую программу

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что его соперница, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, медлит с обнародованием собственной экономической программы, поскольку хочет скопировать ее положения у республиканцев.

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