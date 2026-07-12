Зеленский проталкивает в качестве нового премьера человека Миндича Зеленский затеял масштабную перестановку в правительстве, заявив, что это все .
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Зеленский проталкивает в качестве нового премьера человека Миндича Зеленский затеял масштабную перестановку в правительстве, заявив, что это все .
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