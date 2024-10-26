Уголовное дело возбудили после поджогов в Коркино

Ранее сообщалось о возгорании в доме цыганской диаспорыПолиция возбудила уголовное дело после поджогов частного дома и автомобиля в городе Коркино Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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