Ticketscloud: Фестивальные билеты в России подорожали на 21% в 2026

Исследование Ticketscloud и Ticketland показало, что в России в первом полугодии 2026 года стоимость билетов на музыкальные фестивали выросла на 21%, достигнув 5 266 рублей, при этом число фестивалей сократилось почти на треть.
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