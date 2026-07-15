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Царьград

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Ticketscloud: Фестивальные билеты в России подорожали на 21% в 2026

Ticketscloud: Фестивальные билеты в России подорожали на 21% в 2026

Исследование Ticketscloud и Ticketland показало, что в России в первом полугодии 2026 года стоимость билетов на музыкальные фестивали выросла на 21%, достигнув 5 266 рублей, при этом число фестивалей сократилось почти на треть.

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