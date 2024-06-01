Новая роботизированная рука может помочь пациентам, перенесшим инсульт Максим МорозовИсследователи из Абердинского университета разработали новую роботизированную руку, которая может помочь людям восстановиться после инсульта.
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