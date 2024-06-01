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Новая роботизированная рука может помочь пациентам, перенесшим инсульт

Новая роботизированная рука может помочь пациентам, перенесшим инсульт

Новая роботизированная рука может помочь пациентам, перенесшим инсульт Максим МорозовИсследователи из Абердинского университета разработали новую роботизированную руку, которая может помочь людям восстановиться после инсульта.

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