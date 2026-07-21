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Нижегородская правда

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В Госдуме предложили сократить количество негативного контента в телеэфире

В Госдуме предложили сократить количество негативного контента в телеэфире

Депутаты думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачёв и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением ввести ограничения на долю телевизионного контента с высокой эмоциональной нагрузкой.

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