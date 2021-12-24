БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мирное решение

Мирное решение

До идей мирового равновесия человечество дошло давно, ещё в начале 19 века была принята Венская система, которая, несмотря на нюансы в виде переделов сфер влияния, продержалась почти сто лет, оберегая Европу, а значит и мир, от большой войны.

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