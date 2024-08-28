Роман Черемухин: Куда приведут губернаторов и мэров дорогие праздники

Возмущение из-за гонорара SHAMAN’a в Оренбурге, трат на шоу дронов и концерт звезд в Челябинске не стали бы для местных властей неожиданностью, имей они на руках правдивые данные о запросах населения не только здесь, но и по всей России.
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