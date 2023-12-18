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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» выиграла все 9 матчей в Ла Лиге против команд из нижней части таблицы. 1.55 – продление тренда с «Алавесом»

«Жирона» примет «Алавес» в 17-м туре чемпионата Испании. Хозяева в этом сезоне выиграли все 9 матчей против команды из нижней половины турнирной таблицы Ла Лиги.

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