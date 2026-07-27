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Театр абсурда

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Герои Украины насиловали сестёр в доме, где ребёнок скончался без еды

Герои Украины насиловали сестёр в доме, где ребёнок скончался без еды

  Как украинские СМИ не заметили криминальное прошлое «героической матери»? Почему органы опеки возвращали детей в семью, где процветало насилие? Каким образом братьям, насиловавшим сестёр, удалось стать национальными героями? И что скрывалось за красивыми видеосюжетами о многодетной семье? История, которая потрясла украинское общество Год назад ведущие украинские СМИ опубликовали материал с заголовком «Мать отпустила семерых сыновей на войну».

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