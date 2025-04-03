Шалимов возглавил «Факел» – спустя три года вне РПЛ. От него нужно чудо

Надолго ли? Вопрос с новым тренером «Факела» наконец-то закрыт. После отставки Дмитрия Пятибратова клуб связывали с Алексеем Ребко и Сергеем Юраном, но в итоге с воронежской командой будет работать Игорь Шалимов.