Шалимов возглавил «Факел» – спустя три года вне РПЛ. От него нужно чудо

Надолго ли? Вопрос с новым тренером «Факела» наконец-то закрыт. После отставки Дмитрия Пятибратова клуб связывали с Алексеем Ребко и Сергеем Юраном, но в итоге с воронежской командой будет работать Игорь Шалимов.
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