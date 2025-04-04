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В Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки

В Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки

В Московском зоопарке рассказали, что степные сурки (байбаки) пробудились после зимней спячки. «В этом сезоне из-за тёплой осени они уснули позже обычного — в середине октября, и вышли из сурчины в середине марта», — прокомментировали в пресс-службе зоопарка для агентства городских новостей «Москва».

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