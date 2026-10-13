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ПВО России уничтожили 604 украинских беспилотника за ночь

ПВО России уничтожили 604 украинских беспилотника за ночь

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 604 украинских беспилотников за минувшую ночь, операции прошли в 13 регионах страны и над Азовским морем.

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