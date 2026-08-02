Топ-10 вещей, которые всегда выглядят дорого и не выходят из моды

Вместе со стилистом-имиджмейкером и историком моды Ириной Катыхиной Metro выбрало десять предметов, на которых можно построить элегантный гардероб Белая хлопковая рубашка мужского кроя Главные требования к такой рубашке – плотный натуральный хлопок, чистый белый цвет и свободная, но аккуратная посадка.