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Metro новости

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Топ-10 вещей, которые всегда выглядят дорого и не выходят из моды

Топ-10 вещей, которые всегда выглядят дорого и не выходят из моды

Вместе со стилистом-имиджмейкером и историком моды Ириной Катыхиной Metro выбрало десять предметов, на которых можно построить элегантный гардероб Белая хлопковая рубашка мужского кроя Главные требования к такой рубашке – плотный натуральный хлопок, чистый белый цвет и свободная, но аккуратная посадка.

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