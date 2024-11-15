7 фуу-фактов о самых вонючих мужчинах мира

Сообщаем: эти семеро великих мужчин не мылись и воняли как двухнедельный носок, в котором хранили селедку, но это не помешало им навеки остаться в истории!Людвиг ван БетховенКомпозитор никогда не принимал ванну, а в ответ на возмущенные возгласы окружающих, зажавших нос пальцами, отвечал, что боится отравления — тадададам — свинцом, из которого делали трубы.