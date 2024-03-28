Ну, какой же у нас просвещенный и одновременно противный министр просвещения. Все он знает лучше всех, и это "лучше" обязательно почему-то идет вразрез с мнением россиян.
Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
А этого заставить сдавать ЕГЭ
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6 час.
SY
Svetlana Yamashkina
у мигрантов и их детей НЕТ и не может быть равных прав с гражданами России. Подобная ситуация напрямую нарушает права российских детей на получение полноценного качественного образования.
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3 час.
Эдуард Рыбаков
На х.. С пляжа весь сброд! Помню привезли с деревни в город по русски вообще не знал, хотели в спецшколу отправить, но мать поднатаскала и попал в обычную школу. До третьего класса не было пятёрок, но как-то отца вызвали в школу( учитель русского языка и литературы Галина Ивановна), он на меня посмотрел один раз и всё, даже ремня не надо было показывать, которым он иногда пугал меня с сестрой. После всё хулиганы и двоечники у меня всё списывали, проблема стала только с немецким языком, но и его освоил.
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2 час.
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