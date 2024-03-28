Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Эдуард Рыбаков

На х.. С пляжа весь сброд! Помню привезли с деревни в город по русски вообще не знал, хотели в спецшколу отправить, но мать поднатаскала и попал в обычную школу. До третьего класса не было пятёрок, но как-то отца вызвали в школу( учитель русского языка и литературы Галина Ивановна), он на меня посмотрел один раз и всё, даже ремня не надо было показывать, которым он иногда пугал меня с сестрой. После всё хулиганы и двоечники у меня всё списывали, проблема стала только с немецким языком, но и его освоил.