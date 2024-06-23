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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родуолд на вопрос о лучшем хоккеисте в истории: «Макдэвид. Не думаю, что он побьет все рекорды Гретцки и рекорд Овечкина по голам, но он невероятный игрок»

– Кто лучший хоккеист всех времен? – Это Макдэвид. Я не думаю, что он сможет побить все рекорды Гретцки, а также рекорд Овечкина по голам, но, несмотря на это, он невероятный игрок.

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