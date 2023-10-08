Президент Польши Дуда: война в Израиле сыграет на руку России

Польский президент Анджей Дуда считает, что России на руку конфликт Израиля и ХАМАС. Политик призвал не превеличивать происходящее на Ближнем Востоке, потому что в регионе "в последние десятилетия такие ситуации уже были".
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