«В Европу - чтобы стать её помойкой»: армян не обрадовали планы ЕС на размещение у них центров для нелегальных мигрантов

«Оказывается», в Европу «берут» только на определённых условиях и с задачами для «новичков», что наглядно продемонстрировали Еревану – Армения оказалась в списке стран, где могут разместить «лагеря для нелегалов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии