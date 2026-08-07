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«В Европу - чтобы стать её помойкой»: армян не обрадовали планы ЕС на размещение у них центров для нелегальных мигрантов

«В Европу - чтобы стать её помойкой»: армян не обрадовали планы ЕС на размещение у них центров для нелегальных мигрантов

«Оказывается», в Европу «берут» только на определённых условиях и с задачами для «новичков», что наглядно продемонстрировали Еревану – Армения оказалась в списке стран, где могут разместить «лагеря для нелегалов».

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