Первая часть Вторая часть Третья часть . Здание Центрального телеграфа в Москве Этот монументальный комплекс на Тверской улице, возведенный в 1927 году по проекту инженера Ивана Рерберга, долгие годы был главным коммуникационным центром столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Архитектурное кру...
- Архитектурное кру...
- Что в Австрии наз...
Москва-это огромный исторический музей.Огромное пространство для экскурсий.
Прекрасный материал об исторической застройке Москвы, дополненный замечательными фото. Спасибо!