В Краснодарском крае готовятся рассмотреть инициативу о полном запрете розничной продажи вейпов. Этот вопрос обсудили на круглом столе в Законодательном собрании региона (ЗСК), который состоялся 21 октября.
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Отлично.