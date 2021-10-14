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Жертвами ДТП в Ростовской области стали три брата и их мать

Жертвами ДТП в Ростовской области стали три брата и их мать

ДТП в Ростовской области унесло жизни четырех человек, двое из которых — дети, передает 14 октября пресс-служба ГИБДД по региону Авария произошла на пятом километре автодороги Белая Калитва — Апанасовка.

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