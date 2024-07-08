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Смоленская Газета

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвёл итоги прошедшей рабочей недели

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвёл итоги прошедшей рабочей недели

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвёл итоги прошедшей рабочей недели. Среди отмеченных губернатором событий: – рабочий визит в Угранский район, – обсуждение создания новых производств на встрече с Министром промышленности России Антоном Андреевичем Алихановым, – внесение предложений по развитию инфраструктуры и жилищного строительства на пленарном заседании форума «Строим Россию!», – участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия», – «Бал выпускников» для ребят, которые завершили обучение по программам СПО.

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