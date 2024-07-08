Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвёл итоги прошедшей рабочей недели. Среди отмеченных губернатором событий: – рабочий визит в Угранский район, – обсуждение создания новых производств на встрече с Министром промышленности России Антоном Андреевичем Алихановым, – внесение предложений по развитию инфраструктуры и жилищного строительства на пленарном заседании форума «Строим Россию!», – участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия», – «Бал выпускников» для ребят, которые завершили обучение по программам СПО.