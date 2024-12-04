Марат Хайруллин После потери Часов Яра у ВСУ затрещит оборона в Константиновке Короткая сводка с фронта 3 декабря 2024 года На Купянском направлении вооружённые силы России продвинулись юго-западнее Берестового, полностью ликвидировав «карман» занимаемый противником, и практически вышли вдоль балки, по которой протекает река Лозовая к н.