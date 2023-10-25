Комментарий Марии Захаровой в связи с решением Кишинёва блокировать ряд российский сайтов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова выступила с комментарием в связи с решением властей Республики Молдова заблокировать доступ к 22 русскоязычным новостным порталам.
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