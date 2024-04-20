4 простые вещи, которые нужно делать каждый день, чтобы стать счастливее

Эти четыре шага помогут настроиться на позитивный лад и посмотреть на всё под другим углом.1. Обдумывать свои жизненные цели Почаще напоминайте себе, что цель жизни — это не работать по 10 часов в день пять дней в неделю, чтобы потом выйти на пенсию и переехать куда‑нибудь на юг.