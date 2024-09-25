Россия снимет напряженность в Закавказье

Поставки электроэнергии помогут улучшить отношения России и Грузии. Вице-премьер РФ Александр Новак на рабочей встрече с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым обсудили поставки российских нефтепродуктов и электроэнергии.
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