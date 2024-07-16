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В Екатеринбурге скончался один из самых уважаемых журналистов

В Екатеринбурге скончался один из самых уважаемых журналистов

Александру Беляеву было 67 летТяжёлую утрату понесло журналистское сообщество Екатеринбурга. Скончался один из самых известных и опытных пишущих журналистов города, Александр Беляев, сообщает портал E1.

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