6 способов преодоления конфликтов, как не нажить “врага”

Содержание №1. “Примите их существование” №2. Преодоление конфликта: “Настройтесь на стойкость” Несколько советов, которые могут помочь не реагировать на негативное давление: Таких людей называют хейтерами №3 Практикуйте пассивное сопротивление №4.