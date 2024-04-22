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6 способов преодоления конфликтов, как не нажить “врага”

6 способов преодоления конфликтов, как не нажить “врага”

Содержание №1. “Примите их существование”  №2. Преодоление конфликта: “Настройтесь на стойкость”  Несколько советов, которые могут помочь не реагировать на негативное давление:  Таких людей называют хейтерами  №3 Практикуйте пассивное сопротивление  №4.

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