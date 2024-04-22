6 способов преодоления конфликтов, как не нажить “врага”

Содержание №1. “Примите их существование” №2. Преодоление конфликта: “Настройтесь на стойкость” Несколько советов, которые могут помочь не реагировать на негативное давление: Таких людей называют хейтерами №3 Практикуйте пассивное сопротивление №4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)