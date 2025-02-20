Восстановление imei Poco C65/Redmi 13c (Gale), убираем ошибку nv data corrupt

﻿﻿Poco C65 был доставлен сегодня. Нет, это не телефон, а жалкий кирпич, который затерялся после «операции по обретению независимости» (пытаюсь прошить его через «гугл-шаманизм: — IMEI — похоже, был стерт из телефонной книги жизни; — Модуль связи — Теперь даже если кричать в динамик, он не зазвонит; — и, по-видимому, вера в человеческую природу.