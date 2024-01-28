Врач Карамова: больные лепрой не нуждаются в изоляции при правильном лечении

Об этом "Газете.Ru" во Всемирный день помощи больным проказой рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова.
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