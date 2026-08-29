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Царьград

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South China Morning Post: В пруду Гонконга утонул сом из-за капсул

South China Morning Post: В пруду Гонконга утонул сом из-за капсул

В Гонконге задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в выбросе капсул для стирки в пруд, что привело к гибели сома и пострадали 30 черепах.

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