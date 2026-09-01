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Регионы России

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Positive Technologies получила сертификат ФСТЭК на антивирусную защиту конечных устройств

Positive Technologies получила сертификат ФСТЭК на антивирусную защиту конечных устройств

Российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности и защите от кибератак, объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на средства антивирусной защиты конечных устройств — компьютеров, серверов и рабочих станций.

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