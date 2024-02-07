Начальник ГИБДД Каменска-Уральского уволен после публикации видео с ловушкой на светофоре

Также по данным местных СМИ ещё 10 сотрудников ГИБДД написали заявления об увольнении. Всё произошло после публикации видео, где полицейские задействовали подставного пешехода, который регулярно нажимает на вызывную кнопку пешеходного светофора.
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