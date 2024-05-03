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Зендею показали в образе Моаны

Зендею показали в образе Моаны

Что-то давненько не было ремейков! О выходе мультфильма «Моана 2» известно хоть что-то — хотя бы дата выхода и примерный сюжет — то о лайв-экшен экранизации пока есть так мало сведений, что фанаты начинают додумывать что-то за создателей фильма.

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