Зендею показали в образе Моаны

Что-то давненько не было ремейков! О выходе мультфильма «Моана 2» известно хоть что-то — хотя бы дата выхода и примерный сюжет — то о лайв-экшен экранизации пока есть так мало сведений, что фанаты начинают додумывать что-то за создателей фильма.