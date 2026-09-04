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Солнце внезапно разбушевалось — зафиксированы сразу несколько плазменных выбросов

Солнце внезапно разбушевалось — зафиксированы сразу несколько плазменных выбросов

Астрономы пока не видят источник вспышек На снимках космических телескопов и коронографов заметна резкая активизация Солнца: сразу несколько выбросов плазмы наблюдаются у его восточного края.

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