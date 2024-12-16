В США старшеклассник и учитель погибли при стрельбе в школе

CNN: два человека погибли при стрельбе в школе в американском штате Висконсин Два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ города Мэдисон в американском штате Висконсин, приводит CNN заявление шефа местной полиции Шона Барнса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии