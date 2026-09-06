Трехлетний мальчик выпал из окна в Омске. По предварительной информации, пока мама ребёнка готовила ужин на кухне, малыш залез на подоконник в другой комнате и оперся на москитную сетку.
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