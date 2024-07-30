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Вика Цыганова: Мы ничего нового про Макаревича не узнали. Он таким был и раньше

Вика Цыганова: Мы ничего нового про Макаревича не узнали. Он таким был и раньше

Певица Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом часто ездят с концертами на Донбасс и активно помогают фронту.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы  сами-то поняли, что написали? Иуда  жил в Иудее, а  там нет осин совсем.Самая  северная  граница  распространения  осины  это  предгорья Северного Кавказа. А в Иудее не  росли и не растут  ни осины, ни берёзы, ни  ели с лиственницами.
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2 час.
л
людмила
Это фольклорные мотивы. А также считают, что на бузине и т.д.
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1 час.
ninikooo Митусова
Действительно свора старых обезьян-скукоженные, злобные, агрессивные…
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38 мин.

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