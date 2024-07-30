Вика Цыганова: Мы ничего нового про Макаревича не узнали. Он таким был и раньше

Владимир Алтайцев

Вы сами-то поняли, что написали? Иуда жил в Иудее, а там нет осин совсем.Самая северная граница распространения осины это предгорья Северного Кавказа. А в Иудее не росли и не растут ни осины, ни берёзы, ни ели с лиственницами.