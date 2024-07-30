Певица Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом часто ездят с концертами на Донбасс и активно помогают фронту.
Вика Цыганова: Мы ничего нового про Макаревича не узнали. Он таким был и раньше
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы сами-то поняли, что написали? Иуда жил в Иудее, а там нет осин совсем.Самая северная граница распространения осины это предгорья Северного Кавказа. А в Иудее не росли и не растут ни осины, ни берёзы, ни ели с лиственницами.
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2 час.
л
людмила
Это фольклорные мотивы. А также считают, что на бузине и т.д.
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1 час.
ninikooo Митусова
Действительно свора старых обезьян-скукоженные, злобные, агрессивные…
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38 мин.
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