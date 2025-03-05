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«Фатима и Зухра» вместо «Миша и Маша» - родительское собрание в детском саду Перми

«Фатима и Зухра» вместо «Миша и Маша» - родительское собрание в детском саду Перми

Крик души раздался из Перми, когда 24 февраля на родительское собрание в детский садик №17 сходила одна из мам, Ольга – и ей показалось, что вместо России она переехала в Таджикистан или Узбекистан.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Я не против гнать всех иностранцев . А кто будет кирпичи на стройках класть Если на новых территориях кто ведёт ремонт, А на собрание пришла одна Русская мамочка  остальным пофиг Если РОССИЯНКИ перестанут рожать мы ИСЧЕЗНИМ
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8 час.
Helen
Похоже они не Бога боятся, а Аллах- им Бога заменил🥲🥲🥲
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7 час.
мв
михаил валеев
У нас бог Один веры разные. Сколько вер России? Не трогайте Веры это может обернуться большой кровью.
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7 час.
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