«Фатима и Зухра» вместо «Миша и Маша» - родительское собрание в детском саду Перми

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михаил валеев

Я не против гнать всех иностранцев . А кто будет кирпичи на стройках класть Если на новых территориях кто ведёт ремонт, А на собрание пришла одна Русская мамочка остальным пофиг Если РОССИЯНКИ перестанут рожать мы ИСЧЕЗНИМ