После слов заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу Украина должна забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС).
В Британии призвали Украину забыть о ЕС
Комментарии
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Eduard
Власть в России много говорит,но не делает! Европа это видит и гадит!
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18 час.
Eduard
Бомбежки Украины ничего Европе не доказывают,пора за Европу браться,не впервый раз по Европе ходить.Хватит быть добренькими!
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18 час.
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