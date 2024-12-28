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В Британии призвали Украину забыть о ЕС

В Британии призвали Украину забыть о ЕС

После слов заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу Украина должна забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС).

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Комментарии
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Eduard
Власть в России много говорит,но не делает! Европа это видит и гадит!
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18 час.
Eduard
Бомбежки Украины ничего Европе не доказывают,пора за Европу браться,не впервый раз по Европе ходить.Хватит быть добренькими!
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18 час.

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