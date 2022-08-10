Царьград

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Медведь-людоед был обнаружен на Сахалине - СМИ

По сообщениям СМИ, ЧП произошло в Корсаковском районе в районе реки Игривой на Сахалине. Обнаружившие тела мужчины и женщины егеря, а рядом хищного медведя, местные егеря застреляли агрессивное животное, почувствовавшее вкус человеческой крови.

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