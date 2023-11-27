СПБ биржа опровергла информацию о банкротстве

Площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, говорится в заявлении. На сообщениях о том, что СПБ биржа подала документы на банкротство, ее акции в моменте упали почти на 35%Обновлено в 12:31СПБ биржа опровергла информацию о том, что подала на банкротство.