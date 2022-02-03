Нед Прайс и Мэтью Ли поспорили насчет доказательств "фабрикации" Россией фейка для вторжения

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс устроил перепалку с журналистом, сообщает Associated Press Мэтью Ли, во время брифинга, посвященного "фабрикации" Россией видеофейка для вторжения на Украину, сообщает издание The Hill.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс устроил перепалку с журналистом, сообщает Associated Press Мэтью Ли, во время брифинга, посвященного "фабрикации" Россией видеофейка для вторжения на Украину, сообщает издание The Hill.
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