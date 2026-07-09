Условие об одностороннем отказе: как компании сами себе дают контрагенту кнопку «выйти бесплатно»

Клиент заплатил подрядчику аванс 4,2 млн рублей. Подрядчик через три месяца направил уведомление об одностороннем отказе от договора — и вернул ровно столько, сколько счёл нужным, то есть примерно половину.
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