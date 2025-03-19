Патологическая лгунья: Меган Маркл снова попалась на обмане

Герцогине нельзя верить ни в чем. Меган Маркл снова попалась на обмане LEGION-MEDIAМеган Маркл снова удалось привести в негодование фанатов королевского семейства, еще не успевших успокоиться после показа на Netflix ее нового кулинарного шоу, возмутившего многих.